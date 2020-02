Calciomercato Juventus, via Dybala | Colpo da 80 milioni!

La Juventus pensa già al futuro per rinforzare ancora la rosa bianconera: ecco il profilo suggestivo per il post Paulo Dybala

La Juventus non sta attraversando un ottimo periodo di forma con due sconfitte rimediate in trasferte contro Napoli ed Hellas Verona. Dopo una sessione invernale di calciomercato con il solo affare Kulusevski bloccato per giugno, il club bianconero starebbe pensando a nuovi rinforzi in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici show: Donnarumma con Icardi

Calciomercato Juventus, Coutinho idea per il dopo Dybala

Come svelato dal portale donbalon il talentuoso giocatore brasiliano, Philippe Coutinho, tornerà al Barcellona dopo il prestito al Bayern Monaco. L’ex Inter non ha convinto la dirigenza bavarese, che non attuerà l’opzione per acquistarlo a titolo definitivo. E così se la Juventus dovesse perdere in estate Paulo Dybala, potrebbe così pensare ad un forte interessamento per Coutinho per rinforzare il reparto offensivo con un giocatore dalle sue caratteristiche. Finora il sudamericano ha collezionato 1684 minuti complessivi con 7 gol ed otto assist vincenti non entusiasmando più di tanto. Già a gennaio lo stesso Coutinho sarebbe potuto ritornare al Barcellona, ma la sua avventura continuerà almeno fino a giugno: poi ci sarà il ritorno in Spagna per conoscere da vicino il suo destino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri punta il pupillo | Scambio a effetto

Il suo profilo sarebbe finito sul taccuino di Paratici e del presidente Agnelli, che non vorrebbe andare oltre i 75-80 milioni di euro per l’operazione relativa al brasiliano. Infine, anche Cristiano Ronaldo potrebbe essere l’alleato perfetto per il trasferimento di Coutinho. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte mercato per cercare di anticipare le altre big d’Europa per calciatori di prima fascia.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus ko a Verona | Szczesny attacca i compagni

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, nuovo super colpo: lo ‘porta’ Raiola

Calciomercato Juventus, che beffa per l’Inter: grande premio alla firma

S.I.