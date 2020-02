Calciomercato Juventus, un addio a sorpresa può sbloccare Pogba!

La Juventus è pronta a cedere il calciatore che non rientra più nei piani della società bianconera. Ecco di chi stiamo parlando per la Vecchia Signora.

La Juventus è pronta a cedere il calciatore che non rientra più nei piani della società bianconera. Ecco di chi stiamo parlando per la Vecchia Signora. La squadra allenata da Sarri infatti sarebbe pronto ad andarsene alla conclusione della stagione proprio perché non utile a quello che è il gioco imbastito dall’allenatore ex Napoli. Per la società poi anche la possibilità di fare una buona plusvalenza dalla sua cessione mentre per il calciatore la chance di tornare nel campionato dove si è consacrato.

Calciomercato Juventus, il possibile addio

Un rendimento altalenante con prestazioni che spesso e volentieri non hanno rispettato le aspettative che c’erano su di lui in avvio di stagione. Insomma, un calciatore che ha deluso e che di conseguenza sarebbe pronto a lasciare il club alla fine della stagione regolare. Un addio di cui lo staff tecnico non ne farebbe sicuramente un dramma per la lunghezza della rosa e per i sicuri acquisti che arriveranno nel prossimo mercato estivo. Quindi tutto pronto per il suo addio, con varie società che sarebbero pronte a fiondarsi su di lui per assicurarsi il talentuoso centrocampista. Ecco chi sarebbe in pole per acquisire le prestazioni del bianconero.

Calciomercato Juventus, tutto pronto per l’addio

La Juventus è pronta a lasciar partire Ramsey, che secondo quanto riportato quest’oggi dal Times, sarebbe tra gli indiziati a poter lasciare la squadra allenata da Sarri. Su di lui si è fiondato il Manchester United, pronto a riportarlo in Premier League. I Red Devils vogliono un giocatore che possa impostare al meglio e gestire il gioco in mezzo al campo e avrebbero visto nell’ex Arsenal una sicurezza a livello qualitativo. Potrebbe nascere un grande intreccio con Pogba, calciatore militante nel club inglese che sarebbe molto vicino all’addio e che sarebbe quindi pronto ad entrare all’interno di questa ipotetica trattativa tra i due club.

G.S.