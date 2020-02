Calciomercato, accelerata Liverpool | Klopp ‘beffa’ Juventus e Inter

Juventus e Inter sono già da tempo al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione: ma può arrivare la beffa targata Klopp

Una grande società anticipa i colpi di mercato programmando la stagione con tanti mesi di anticipo. Questo è il segreto delle big d’Italia e d’Europa. La Juventus e l’Inter sono sempre stata protagoniste in questo senso cercando sempre di arrivare a colpi sensazionali. Uno degli obiettivi di mercato per rinforzare il reparto offensivo di Sarri sarebbe l’attaccante tedesco del Lipsia, Timo Werner, giocatore che piace molto anche a Marotta che in previsione dell’anno prossimo dovrà senz’altro prendere un grande rinforzo davanti. Finora il centravanti della Nazionale tedesca ha messo a segno ben 25 conditi da ben dieci assist vincenti.

Calciomercato Juventus e Inter, Werner vicino al Liverpool

Come confermato dall’edizione odierna della ‘Bild’ sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei, tra cui la stessa Juventus insieme ad Inter, Chelsea e Atletico Madrid. Ma in pole sarebbe balzata nelle ultime ore anche il Liverpool con Klopp che si è mosso in prima persona per il trasferimento.

I “Reds” stanno dominando in lungo e in largo in Premier League: il titolo di Premier League è ormai ad un passo con un netto vantaggio sulla seconda. Dopo trent’anni a Liverpool si potrebbe tornare a festeggiare un successo che manca da troppo tempo.

Dopo la Champions vinta e la Premier sempre più vicina, ora si pensa a come rinforzare anche il reparto offensivo con elementi di spicco. Juve e Inter sono avvisati: Klopp fa davvero sul serio.

S.I.