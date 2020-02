Calciomercato Juventus, sgarbo Allegri | Lo porta gratis al Milan

Blaise Matuidi potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Juventus senza l’accordo sul rinnovo. Occhio ad una possibile offensiva del Milan, sopratutto in caso di ritorno in panchina di Allegri

Il centrocampo è probabilmente il reparto che ha più deluso finora nella Juventus targata Maurizio Sarri. Periodo difficile per i bianconeri e il tecnico di Figline, con Pjanic e compagni che non stanno fornendo prestazioni all’altezza nel settore mediano. Dito puntato sui centrocampisti, con la dirigenza della Continassa pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione la prossima estate.

Tonali è l’obiettivo numero uno, senza dimenticare un affascinante ritorno sotto la Mole di Pogba. Alcuni senatori invece potrebbero essere al passo d’addio, tra cui spiccherebbe Blaise Matuidi. Titolare inamovibile nella prima parte di stagione, nell’ultimo periodo il francese campione del mondo ha perso titolarità e minuti in favore del connazionale Rabiot.

Calciomercato Juventus, Allegri al Milan: colpo Matuidi

L’ex colonna del Paris Saint-Germain è in scadenza a giugno, con la Juventus che deve sciogliere le riserve sul giocatore e se far valere l’opzione sul contratto per il rinnovo automatico fino al 2021. Le prossime settimane saranno decisive nei colloqui con Raiola, agente del numero 14, che senza prolungamento si libererebbe a parametro zero in estate.

Una ghiotta occasione da cogliere al volo per tante squadre, tra cui potrebbe esserci il Milan soprattutto in caso di ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri, fino allo scorso maggio allenatore del nazionale transalpino in bianconero. Matuidi è un pupillo del mister livornese, che lo inserirebbe nella sua personale lista degli acquisti se dovesse approdare nuovamente sulla panchina del ‘Diavolo’. Milan e Allegri dunque alla finestra per il futuro del 32enne mancino, che dopo tre stagioni può salutare Torino e la Juventus.

G.M.