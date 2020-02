Calciomercato Milan, Pioli verso l’addio | Nome clamoroso per la panchina!

La sconfitta nel derby ha riportato malumori in casa Milan: in caso di mancata qualificazione in Champions, per Pioli sarà addio. Spunta il nome del sostituto

Dopo un ruolino di marcia importante a gennaio, è tornato il malumore in casa Milan dopo il derby perso contro l’Inter. Il futuro di Stefano Pioli è sempre in bilico con l’allenatore emiliano che sarà confermato soltanto in caso di qualificazione in Champions. In caso contrario, sarà addio con il club rossonero che starebbe già pensando al profilo del sostituto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Marcelino in pole per il post-Pioli

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” da ieri sarebbe balzato in pole per la panchina del Milan l’ex Valencia Marcelino, esonerato nello scorso settembre. Il suo palmares parla chiaro con le due qualificazioni in Champions del club spagnolo, ma ha pagato i contrasti con il numero uno Peter Lim. Inoltre, ama la Serie A e lega molto i calciatori: nella sua carriera ha valorizzato anche tantissimi giovani lanciandoli nel calcio che conta.

Già dopo l’esonero di Marco Giampaolo, la dirigenza milanese avrebbe pensato a lui. Ora tutto potrebbe cambiare, ma dipende dai risultati che collezionerà Stefano Pioli da qui fino al termine della stagione. Con il ritorno di Ibra l’entusiasmo è alle stelle e anche nel derby il campione svedese ha messo tutta la sua classe al servizio della squadra, ma non è bastato. Pioli in bilico, Marcelino – vicino all’Inter nel 2016 proprio prima che Suning virasse sull’attuale mister rossonero, balza così improvvisamente in pole.

