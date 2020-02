Calciomercato Milan, è derby con l’Inter per il colpo

Calciomercato Milan, dopo il derby perso sul campo con l’Inter nuova sfida ai cugini nerazzurri, stavolta per un acquisto estivo

Battuta d’arresto pesante per il Milan, nel derby contro l’Inter. Alla squadra di Pioli non è bastata una prestazione eccellente nei primi 45 minuti, conclusi per 2-0 con le reti di Rebic e Ibrahimovic, per portare a casa la vittoria. La luce si è spenta troppo presto, con la clamorosa rimonta nerazzurra nel secondo tempo fino al 4-2. Rimane la conferma di ottime potenzialità per il Diavolo in questa seconda parte di stagione, ma è stata persa forse l’ultima possibilità per rimanere agganciati al treno Champions.

Calciomercato Milan, sfida per De Paul

Il derby, dal campo, si sposta sul mercato, dove i rossoneri nella prossima stagione intendono rinforzarsi adeguatamente. Non riuscire, come probabile, a centrare il quarto posto porterà dei limiti di manovra, ma almeno un grande colpo è nei piani di Boban, Maldini e Massara. Secondo ‘Tuttosport’, la dirigenza milanista sta lavorando per Rodrigo De Paul. L’argentino è rimasto all’Udinese, ma in estate, di fronte alla giusta offerta, potrebbe dire addio e i friulani, monetizzando adeguatamente, lo lascerebbero andare. L’Inter è da tempo su di lui, Conte lo reputa un ottimo giocatore e la rosa nerazzurra avrebbe a disposizione un elemento per alzare l’asticella della competitività. Ma il Milan intende inserirsi e sfidare apertamente Marotta. Si partirà da una base d’asta minima di 35 milioni di euro, il duello potrebbe sfociare in una corsa al rilancio.

