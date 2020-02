Calciomercato Inter, beffa in arrivo | Conte battuto

Il Verona, ha attirato sui suoi giocatori gli occhi di molte big tra cui l’Inter: per il difensore però si inserisce una tedesca

La più grande rivelazione della Serie A di quest’anno è sicuramente l’Hellas Verona. La squadra veronese è tornata nel massimo campionato italiano quest’anno ed al momento occupano il sesto posto in classifica, in piena zona Europa League. La squadra con la vittoria nell’ultima giornata contro la Juventus ha confermato il proprio valore, mettendo in luce i propri talenti. Proprio su un difensore gialloblu ci sarebbe l’interesse di alcune big italiane come Inter e Napoli e non solo. Anche un top club della Bundesliga si inserisce.

Calciomercato Inter e Napoli, tutti su Kumbulla: interessa anche in Bundesliga

La vittoria di sabato sera contro la Juventus in rimonta per 2-1, ha sottolineato la forza del Verona, squadra rivelazione di quest’anno. Uno dei punti forti della squadra è proprio la difesa, una delle migliori della Serie A con 24 gol subiti. Proprio un difensore sembrerebbe essere finito nel mirino delle big italiane e non solo, stiamo parlando di Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 con cittadinanza italiana, ha impressionato tutti con le sue doti fisiche ed aree. Su di lui è forte da tempo l’interesse dell’Inter, che sembrerebbe essere in prima fila per giugno e del Napoli. Ma secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘, ci sarebbe anche l’interesse del Borussia Dortmund, insieme a quello di Manchester United e Chelsea. Il valore del giocatore al momento di circa 10 milioni, a giugno si potrebbe aprire un’asta a rialzo per assicurarsi il giovane difensore scaligero che sta sorprendendo l’Italia.

