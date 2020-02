Calciomercato Milan, da Dumfries a Calabria: il punto sui terzini

Il Milan studia entrate ed uscite per il reparto difensivo. Pochi hanno il posto garantito: da Dumfries a Calabria, il punto sui terzini.

A caccia di una qualificazione per un posto in Europa, il Milan non molla la rincorsa alla Champions League, ma nel frattempo studia con attenzione le mosse per la prossima stagione. A subire grandi cambiamenti, dopo la rivoluzione di gennaio che ha portato alle cessioni di Suso, Piatek e Rodriguez, potrebbe essere soprattutto il reparto difensivo.

Calciomercato Milan, da Dumfries a Robinson: le entrate

Novità importanti potrebbero esserci sulle corsie difensive. A destra si cercherà un terzino titolare visto che Conti e Calabria hanno offerto fino ad ora prestazioni molto altalenanti. Il prescelto potrebbe essere il capitano del Psv Eindhoven Denzel Dumfries. L’olandese, terzino abile in fase di spinta, sa però anche giocare da centrale difensivo. Un aspetto importantissimo soprattutto considerando il fatto di avere a sinistra un giocatore di grande spinta come Theo Hernandez.

Per età (24 anni), caratteristiche fisiche e tecniche ed esperienza internazionale, Dumfries può essere davvero l’uomo giusto per il Milan. I rapporti con il Psv sono ottimi, come testimonia l’affare Rodriguez e non è escluso che il club rossonero possa avere una corsia preferenziale per il terzino oranje. L’alternativa più calda, a destra, porta il nome di Celik del Lilla, seguito da tempo dalla dirigenza rossonera. Ma investimenti arriveranno anche a sinistra: la permanenza di Laxalt è complicata e non è escluso un nuovo tentativo per Robinson, saltato nell’ultimo giorno di gennaio per ulteriori test medici da dover fare.

Calciomercato Milan, da Calabria a Laxalt: gli addii

Tornato a Milano nell’ultimo giorno di calcio mercato, il futuro di Diego Laxalt pare però essere sempre più lontano dal club rossonero. Il nazionale uruguayano non sembra rientrare nei piani futuri del Milan e un suo addio in estate pare davvero certo. Oltre alle opzioni in Serie A, con l’Atalanta di Gasperini che potrebbe farci un pensiero oppure l’ipotesi ritorno al Genoa (ma qui dipenderà da un’eventuale salvezza), per Laxalt potrebbe aprirsi la pista Russia con l’interesse dello Spartak Mosca. Cambiamenti però ci saranno sicuramente anche a destra. Sembra certa la partenza di uno tra Conti e Calabria e il candidato principale all’addio sembra essere proprio quest’ultimo. Sia perché Conti sembra aver dimostrato di più, sia per il fatto che l’addio del numero 2 porterebbe una maggiore plusvalenza, essendo un giocatore cresciuto nel settore giovanile milanista. Per lui potrebbe bussare alla porta il Siviglia, ma non sono da escludere anche altre soluzioni, magari in Serie A.

