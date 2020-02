Calciomercato, occasione dalla Premier: derby Inter-Milan

Occasione dalla Premier League per Inter e Milan: dal West Ham ecco Pablo Fornals. Lo spagnolo però piace anche al Napoli.

Oggetto del desiderio dei club italiani in passato, la scorsa estate è stato il West Ham a puntare maggiormente su di lui, offrendo al Villarreal l’importante cifra di 28 milioni di euro. Pablo Fornals non sta però mantenendo le aspettative e il suo futuro in Inghilterra non appare così ben definito.

Calciomercato Inter e Milan, occasione Fornals

Il centrocampista spagnolo, che aveva fatto vedere ottime cose in Liga prima con il Malaga e poi con il Villarreal, sta disputando una stagione piuttosto deludente in maglia West Ham. Gli ‘Hammers’ sono a rischio retrocessione e un possibile addio alla Premier League significherebbe smantellamento totale della squadra. I pezzi pregiati in rosa potrebbero lasciare Londra a prezzo di saldo e Fornals sarebbe sicuramente tra questi.

Il centrocampista spagnolo, arrivato in estate per 28 milioni di euro potrebbe salutare dopo una sola stagione. In caso di permanenza in Premier League, difficilmente il West Ham vorrà cercare di svendere il giocatore, ma se il club dovesse retrocedere, il classe 1996 potrebbe partire anche in prestito. Milan e Inter, che in passato hanno seguito attentamente il giocatore, ci pensano e monitorano vigili la situazione.

Calciomercato Inter e Milan, ostacolo Napoli

Per caratteristiche tecniche e anagrafiche, Fornals può fare ben comodo sia ai rossoneri che ai nerazzurri. In grado di giocare sia come trequartista che come esterno di centrocampo, oltre che come centrocampista centrale, lo spagnolo è un profilo gradito per abilità tecniche e duttilità.

Milan e Inter devono fare attenzione però alla concorrenza italiana. Tra i club che maggiormente hanno seguito Fornals in passato c’è infatti il Napoli e gli azzurri potrebbero farsi nuovamente sotto se dovesse capitare la giusta occasione.

