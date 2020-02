Calciomercato, esonero Guardiola | L’annuncio shock

Parole forti che anticipano quella che potrebbe essere una conclusione anticipata del rapporto tra Guardiola ed il Manchester City.

Parole forti che anticipano quella che potrebbe essere una conclusione anticipata del rapporto tra la squadra e l’allenatore. Infatti, si parla di esonero nel caso in cui il tecnico non riuscisse a superare il turno in Champions League, con la forte possibilità quindi di lasciare la panchina su cui ha vinto importanti trofei. Insomma, tutto potrebbe accadere nelle prossime settimane, con un esito tutt’altro che scontato.

Calciomercato, l’esonero non è impossibile

“Se non dovessimo riuscire a passare il turno, la dirigenza potrebbe venire a dirmi: vogliamo la Champions League, ti licenziamo”. Questo quanto riporta tribalfootball, con le parole del tecnico che senza nessun filtro l’allenatore che non utilizza giri di parole nel parlare di un esonero che sarebbe sicuramente sorprendente per quanto visto negli ultimi tempi con il tecnico che ha vinto e sorpreso in tutti i club in cui ha militato. Insomma, si tratterebbe di una notizia sorprendente, ma che andrebbe a coincidere con la mancata Champions League, obiettivo dichiarato dal club da ormai tanti anni. Attendono quindi il club due settimane infuocate, prima dell’incrocio nella massima competizione europea che tanto potrà dire sul futuro dell’allenatore.

Calciomercato, la conferenza stampa della verità

Guardiola ha affermato: “Non posso vincere ogni anno“. Segno anche di umanità per lui che dimostra come sia difficile affermarsi, soprattutto in un campionato difficile come quello inglese. Ancor più complicato portare poi la Champions League a casa, che resta naturalmente un obiettivo della squadra del tecnico spagnolo. Nel caso in cui però lo scontro con il Real Madrid negli ottavi della massima competizione europea, non dovesse avere il risultato sperato, per l’ex allenatore del Barcellona l’esonero sarebbe ad un passo.

E quindi in ottica mercato non potrebbe che aprirsi una porta che lo porta anche alla Juventus, club che lo ha corteggiato anche lo scorso anno prima di scegliere Sarri per occupare il ruolo di allenatore.

G.S.