Calciomercato Milan, idea a zero per la difesa | ‘Beffa’ a Juventus e Inter!

Calciomercato Milan, idea a zero per la difesa | ‘Beffa’ a Juventus...

In vista della prossima stagione il Milan è a caccia anche di un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato. Boban e Maldini potrebbero puntare un profilo in scadenza

“Siamo tutti legati ai risultati. Ci auguriamo una seconda parte di stagione super, che sono sicuro faremo, poi a maggio ci siederemo per valutare il da farsi. Rangnick al posto di Pioli dall’anno prossimo? Ho letto questa cosa, ma sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo sia il profilo giusto da associare al Milan“. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ Paolo Maldini ha fatto il punto tra presente e futuro chiudendo alla possibilità dell’arrivo del 61enne tedesco, attualmente Head of International Relations and Scouting del colosso ‘Red Bull’, in qualità sia di allenatore che direttore tecnico.

Calciomercato Milan, rinforzi di esperienza: idea a costo zero per la difesa

La sensazione è che nel Milan del futuro, magari non più targato Elliott, ci sarà nuovamente maggiore spazio per profili di grandissima esperienza a livello internazionale. Di quei calciatori, in sostanza, che renderebbero in teoria più agevole il cammino verso quella Champions League dalla il club rossonero manca dalla lontana stagione 2013/2014. Esperto, oltre che di notevole affidabilità è senz’altro Jan Vertonghen, centrale belga in forza al Tottenham. A lui Boban e Maldini potrebbero pensare per, appunto, rinforzare il reparto arretrato che rappresenta ad oggi uno dei punti deboli della formazione allenata da Stefano Pioli. Il 32enne è pure un’ottima occasione di calciomercato dato che il suo contratto con gli ‘Spurs’ di Mourinho scade a giugno. E’ chiaro, però, che per mettere le mani sul suo cartellino andrebbe fatto un importante sacrificio economico per ciò che riguarda l’ingaggio: l’attuale del classe ’87 raggiunge i 6 milioni di euro. Su di lui ci sono da tempo, oltre all’Ajax, anche Juventus e Inter, per cui sarebbe anche un colpo ad effetto di grossa rilevanza mediatica.

Di piede mancino come Romagnoli, l’eventuale arrivo di Vertonghen potrebbe essere interpretato pure come ‘segnale’ di apertura alla cessione, di fronte ovviamente a un’offerta super, del capitano che da tempo è nel mirino di alcune big europee.

