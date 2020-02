Calciomercato Juventus, non solo Guardiola | L’obiettivo di Agnelli

Juventus, rebus panchina. Non solo Guardiola, per il dopo Sarri c’è aperta anche la pista di Zidane, pupillo di casa Agnelli.

Il futuro di Maurizio Sarri in casa Juventus sembra sempre più ricco di ombre. La permanenza dell’allenatore toscano sulla panchina bianconera appare, al momento, davvero difficile. Soltanto in caso di un finale di stagione convincente e vittorioso l’ex allenatore di Napoli e Chelsea potrebbe sperare di restare a Torino.

Calciomercato Juventus, Agnelli sogna un ex per la panchina

Oltre al sogno Pep Guardiola, altre sono le ipotesi a cui la Juventus starebbe pensando come prossimo allenatore in caso di addio di Maurizio Sarri. E uno degli uomini nella lista della dirigenza bianconera è Zinedine Zidane. L’attuale tecnico del Real Madrid è un profilo molto gradito soprattutto da Andrea Agnelli.

Il francese conosce benissimo l’ambiente bianconero, avendovi giocato nel corso della sua carriera ed Agnelli lo considera come un forte candidato su cui puntare anche per arrivare in cima all’Europa. Zidane ha la giusta esperienza e il giusto carisma per assumere dunque la guida dello spogliatoio bianconero.

Calciomercato Juventus, i candidati del post Sarri

Il problema maggiore di Zidane è il contratto che lo lega al Real Madrid, sino al 2022. Con Florentino Perez esiste un rapporto di amore-odio, ma a contare saranno soprattutto i risultati raggiunti a fine stagione. Il tecnico di origini algerine potrebbe essere però tentato da nuove sfide. Nel frattempo, oltre a lui e al sogno Guardiola, la dirigenza juventina riflette anche su altri nomi.

Il primo è Massimiliano Allegri, su cui c’è anche il Milan, per cui le porte di un ritorno restano aperte. Attenzione però anche all’idea Mauricio Pochettino, profilo gradito da tempo e accostato alla Juventus proprio subito dopo che Allegri aveva annunciato il proprio addio. Altro sogno invece è quello che porta a Jurgen Klopp.

