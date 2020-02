Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino | Scambio col Barcellona

Miralem Pjanic è calato nelle ultime settimane, ma l’interesse dei top club è sempre vivo. Si apre l’ipotesi di uno scambio con il Barcellona

La Juventus vive una situazione difficile sul campo, sono arrivati troppi risultati negativi negli ultimi due mesi che hanno messo in dubbio le qualità di diversi elementi bianconeri. In particolare, il centrocampo è il reparto che sta deludendo più di tutti visti i troppi errori di leggerezza che vengono commessi. Raramente in questi mesi gli uomini in mezzo al campo si sono resi protagonisti con giocate determinanti, manca forse un elemento che permetterebbe di fare il salto di qualità decisivo. Fabio Paratici è al lavoro ormai da diverso tempo per rinforzare il reparto e cerca un colpo importante per l’estate. Allo stesso tempo, però, potrebbe valutare anche delle eventuali offerte in arrivo per apportare delle modifiche. Un nome che piace in tutta Europa è quello di Miralem Pjanic.

Juventus, idea del Barcellona: Pjanic per Arthur

Pjanic è un calciatore di grande qualità, quando è in forma può fare la differenza. Dopo un inizio di stagione ottimo, però, il suo rendimento è calato vistosamente. A settembre era il fulcro del gioco dei bianconeri, cercava sempre il pallone per trovare lo spunto giusto. Nelle ultime gare, invece, si è visto poco ed è andato parecchie volte in difficoltà. Se la sua stagione dovesse chiudersi in maniera negativa, la Juventus potrebbe anche pensare di cederlo.

Il Barcellona cerca elementi a centrocampo e potrebbe farsi avanti per provare a strappare il bosniaco. I Blaugrana potrebbero pensare di effettuare uno scambio mettendo sul piatto il giovane Arthur, ma la Juventus sembrerebbe più intenzionata ad accettare offerte per soldi. Il prezzo del centrocampista potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni di euro.

Fabio Paratici è pronto a un mercato estivo di fuoco ed è già al lavoro per costruire la Juventus del futuro. Come negli ultimi, si cercherà di avviare le trattative in anticipo per battere la concorrenza.

M.P.