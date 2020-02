Calciomercato Juventus, nuovo affare con Mendes | C’è il Top player!

La Juventus continua a lavorare in ottica futuro per rinforzare la rosa a disposizione, spunta un nuovo profilo in scadenza di contratto: Di Maria.

Lavorare fin da ora per anticipare le big d’Europa. Così la Juventus cercherà di attuare la sua strategia iniziando da subito la programmazione in vista della prossima stagione. Tanti i nomi già nel mirino e tanti profili già individuati prima di preparare l’assalto decisivo. E gli occhi della dirigenza bianconera sono rivolti al Paris Saint-Germain con diverse situazione da monitorare da vicino.

Calciomercato Juventus, idea Di Maria per l’attacco

In scadenza di contratto nel giugno 2021, Angel Di Maria potrebbe essere un profilo davvero interessante per il reparto offensivo della Juventus. Il suo agente è lo stesso di Cristiano Ronaldo, ossia il portoghese Jorge Mendes e così la suggestione di un possibile trasferimento potrebbe diventare realtà.

Finora il talentuoso giocatore argentino ha collezionato 2536 minuti col PSG con dodici gol e ben 17 assist vincenti ai propri compagni. Calciatore dalla tecnica sopraffina, capace di occupare qualsiasi posizione dal centrocampo in su diventando micidiale negli ultimi metri grazie al suo mancino imprendibile.

In estate in casa Juventus potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a partire dall’allenatore visti gli ultimi risultati negativi di Sarri. Ora il club bianconero starebbe già al lavoro per non tralasciando nulla al caso: all’età di 31 Di Maria è proprio nel pieno delle propria attività.

In vista della prossima stagione sono già pronti i prossimi assalti decisivi per regalare altri colpi sensazionali all’ambiente bianconero, che non intende proprio smettere di gioire.

