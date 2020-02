Calciomercato, Klopp alla Juventus | Salta fuori una clausola!

La Juventus attraversa il momento meno positivo dall’arrivo di Maurizio Sarri in panchina. L’ex Napoli sarebbe addirittura stato messo in discussione. Per il futuro un’occasione potrebbe spuntare dalla Premier.

Momento complicato per la Juventus di Maurizio Sarri, reduce da due KO nelle ultime tre giornate di Serie A. Risultati negativi che evidenziano anche un gioco ben lontano da quello pronosticato alla vigilia della stagione. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea avrebbe dovuto regalare un power up ai bianconeri proprio sotto questo punto di vista, imprimendo con forza la sua mano su una compagine che ha sempre giocato un calcio più pratico e pragmatico. Le cose però per il momento non stanno andando come sperato. Il gioco si è visto solamente a sprazzi ed i risultati non sempre sono arrivati, come testimoniano gli ultimi KO e la sconfitta in supercoppa con la Lazio. Per questo motivo i tifosi della Juventus appaiono piuttosto spazientiti con lo stesso Sarri, messo già in discussione dalla piazza nonostante a conti fatti risulti ancora in piena corsa sui tre principali obiettivi stagionali. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, sogno Klopp: spunta una clausola nel contratto

Al momento la posizione di Maurizio Sarri non appare in discussione, eppure una parte della tifoseria avrebbe già chiesto a gran voce la sostituzione dell’ex napoletano. Una grossa fetta del futuro del tecnico bianconero potrebbe dipendere dai risultati in Champions League che qualora dovessero essere negativi potrebbero anche portare ad un clamoroso cambiamento estivo. In tal senso una vecchia suggestione potrebbe anche portare a Jurgen Klopp, tecnico campione d’Europa in carica con il Liverpool che ha raccolto due finali nelle ultime due edizioni.

Il tedesco è un allenatore capace di far rendere al meglio la propria squadra offrendo il giusto connubio tra spettacolo e pragmatismo. Klopp ha il contratto in scadenza nel 2024 e secondo quanto rivelato da ‘The Indipendent’ al suo interno sarebbe presente una clausola piuttosto curiosa. La testata britannica sottolinea come il Liverpool andrebbe in contro all’allenatore teutonico qualora decidesse di tornare in patria: c’è infatti una postilla nel suo contratto di rimpatrio in Germania alle sue condizioni. I ‘Reds’ accontenterebbero dunque le richieste di Klopp aiutandolo anche nello spostamento della famiglia. Non è ancora chiarissimo il funzionamento di tale clausola che chiaramente però non dovrebbe agevolare l’ex BVB per spostamenti in Italia o Spagna.

