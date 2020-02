Guardiola-Juventus, ESCLUSIVO Wheal: “Ecco quando può nascere l’intesa”

Guardiola-Juventus, il corrispondente da Manchester per il Daily Mail, Chris Wheal in esclusiva a Calciomercatonews.com: “Ecco quando può nascere l’intesa”

A quasi un anno di distanza, divampa nuovamente la Pep-mania in quel di Torino. Le voci di un nuovo interesse della Juventus per Pep Guardiola rimbalzano tra Spagna e Inghilterra e che investono il nostro paese. Per cercare di trovare la giusta quadra, corre in nostro soccorso Chris Wheal, corrispondente da Manchester per il ‘Daily Mail’. Questa la sua intervista in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com.

Wheal: “Guardiola-Juventus, ecco quando può nascere l’intesa”

“Su Guardiola ci sono speculazioni pesanti sul suo futuro alla Juventus, già a partire dalla scorsa estate, senza però che avvenisse nulla di concreto – spiega Wheal – Al momento è difficile continuare ad alimentare queste voci: Guardiola ha più volte ribadito che lui l’anno prossimo sarà ancora al City, al 100%. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il contratto di Guardiola scadrà alla fine della prossima stagione, e per mentalità e spirito, il tecnico catalano si è sempre dimostrato aperto e disposto a nuove sfide”.

“Ha allenato e dominato i maggiori campionati europei, in Spagna, in Germania e in Inghilterra. Gli manca ancora l’Italia, quindi perché no? – continua Wheal – La Juventus è un club di fama mondiale, con calciatori di grande talento e con le caratteristiche adatte ad accogliere un tecnico come Pep. Quindi, Guardiola-Juventus, sì, può realmente succedere, ma non la prossima stagione. Da quella seguente, invece, terrei gli occhi ben aperti sulla questione”.

Wheal: “Mertens-United? Vi spiego perché sarebbe improbabile”

“Per quanto riguarda Mertens e il Manchester United – conclude Wheal facendo una panoramica anche sui cugini del City – Il belga in questo momento è acquistabile a parametro zero e il club è solito chiudere operazioni di questo genere. Ha caratteristiche che intrigano e che attirano molto non solo lo United, ma anche tanti altri club europei.

“Per me, l’aspetto da tenere più in conto è l’età di Mertens, ovvero 32 anni. Lo so che è un calciatore che è esploso tardi, che ha ancora anni di carriera importanti dinanzi a sé, ma non credo che lo United sia disposto a prendere uno come lui – termina Wheal – Il club è alla ricerca di profili più giovani, che stiano in quelli che sono i parametri dettati da elementi come Rashford, Martial, James o Lingaard. Pertanto, nonostante Mertens rappresenti un’occasione a parametro zero, escluderei l’interesse concreto dello United su di lui”.

