Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare | Assalto dalla Premier

Nel mese di febbraio si pensa già alla prossima stagione. La Juventus, così come gli altri club europei, sarebbero sempre al lavoro per provare a trovare l’affare più conveniente per arrivare a rinforzare la rosa a disposizione con innesti davvero valorosi. Uno dei profili che potrebbe cambiare squadra sarà Philippe Coutinho, che non sta entusiasmando più di tanto al Bayern Monaco. In estate il talentuoso giocatore brasiliano tornerà al Barcellona per conoscere così la sua nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Man Utd su Coutinho

L’ex Inter ha collezionato finora 27 presenze condite da sette gol e ben otto assist vincenti. Come svelato dal portale donbalon il suo futuro è sempre in bilico con il possibile ritorno dal prestito al Barcellona. Il club blaugrana potrebbe chiedere più di 80 milioni di euro con il Manchester United disposto a pagare anche 90. Tutto ruoterà intorno alla qualificazione o meno in Europa del club inglese con una stagione sempre altalenante.

Per i Red Devils potrebbe arrivare anche la cessione eccellente di Paul Pogba e, con quei tanti milioni incassati, sarebbe pronto l’assalto a Coutinho dopo l’arrivo di Bruno Fernandes a gennaio. Infine, il suo profilo è finito proprio nel mirino della Juventus in caso di addio di Paulo Dybala a giugno.

Con la possibile cessione di Coutinho il Barcellona potrebbe anche tornare a pensare all’acquisto super di Neymar, rimasto affezionato ai colori blaugrana e al suo grande amico Lionel Messi.

