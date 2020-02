Calciomercato Juventus, Raiola sgancia la bomba su Pogba

Presente a San Siro per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus, il noto agente Mino Raiola ha svelato il possibile futuro di Paul Pogba.

Quando parla, non è mai banale. Il noto agente, Mino Raiola, è tornato a parlare dei tanti assistiti in giro per l’Europa. Le sue dichiarazioni nel post-partita di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, hanno scosso nuovamente tutto l’ambiente bianconero.

Calciomercato Juventus, Raiola apre al ritorno di Pogba

Il potente procuratore italo-olandese ha svelato nel post-partita il possibile futuro di Paul Pogba, da tempo accostato alla Juventus con un ritorno da urlo: “Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo…”. L’avventura al Manchester United per il centrocampista francese non è stata esaltante finora e così Pogba potrebbe cambiare squadra: “Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene…”.

Infine, Raiola ha parlato anche del duello emozionante per lui con De Ligt da una parte e Ibra dall’altra: “Zlatan contro Matthijs è stato un duello emozionante per me. Vedo un’epoca nuova entrare e un’epoca che sta agli ultimi sgoccioli anche se potrebbe durare ancora 10 anni. Certo, per De Ligt sarebbe stato meglio avere professore Chiellini a fianco perché è difficile essere buttato subito a mare”.

Il ritorno di Pogba riaccenderebbe i sogni dei tifosi bianconeri, che ha vissuto sempre un ottimo rapporto con il centrocampista francese.

