Calciomercato Inter, addio Lautaro | C’è una novità!

Nel mese di febbraio si programma anche la prossima stagione: il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico, ecco la novità

Non solo acquisti, ma anche cessioni eccellenti. In vista della prossima stagione l’Inter dovrà fare i conti con numerosi club d’Europa che busseranno alla porta per l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, uno dei protagonisti indiscussi della stagione nerazzurra. “El Toro” ha attirato gli interessi dei maggiori club europei a suon di gol e di assist: ora il suo futuro è sempre più in bilico.

Calciomercato Inter, il Real Madrid rinuncia a Lautaro

Come svelato dal programma spagnolo “El Chiringuito TV” dal conduttore Josep Pedrerol il Real Madrid non tenterà l’assalto in estate a Lautaro Martinez. Il suo profilo sarebbe stato accostato con insistenza al club madrileno anche a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe un forte interessamento, invece, del Barcellona, che proverà a bloccarlo fin da ora per la prossima stagione per regalare un partner d’attacco di tutto rispetto a Lionel Messi. I due connazionali, inoltre, hanno un feeling molto particolare anche fuori dal campo.

Finora Lautaro Martinez ha messo a segno ben 16 gol in 28 partite complessive con quattro assist vincenti ai propri compagni. Una crescita costante che lo ha promosso come uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il sistema di gioco di Antonio Conte gli ha permesso di esaltarsi ancora di più grazie alla sua capacità di muoversi liberamente alle spalle della prima punta.

A questo punto il Real Madrid virerà su altri obiettivi di mercato per il reparto offensivo che sta deludendo le aspettative.

