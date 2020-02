Calciomercato Inter, nuovo portiere: Raiola in soccorso di Conte

Inter a caccia di un vice-Handanovic per il calciomercato estivo. Radu in pole, in corsa anche Musso e Areola. Tentazione Meret dal Napoli

L’Inter a caccia di un vice-Handanovic non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima estate. Viviano, dopo aver svolto l’iter medico nei giorni scorsi, resta in attesa di una decisione finale del club nerazzurro, che prossimamente sottoporrà lo sloveno a dei nuovi controlli per verificare il recupero dalla frattura al mignolo della mano.

Padelli non dà certezze tra i pali ad Antonio Conte, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sta lavorando per rintracciare un dodicesimo di livello per la prossima stagione dietro il capitano. In pole nella lista di Marotta ed Ausilio c’è Ionut Radu, che dopo la breve parentesi al Genoa si è accasato in prestito al Parma nell’ultima finestra di gennaio.

Calciomercato Inter, da Radu ad Areola: la lista per il vice-Handanovic

Ma non solo Radu, prodotto del vivaio nerazzurro. Anche Juan Musso intriga da tempo l’Inter, con il nazionale argentino che ben si sta disimpegnando tra i pali dell’Udinese. Il club friulano per il suo cartellino chiederebbe 15-20 milioni di euro, con l’ex Racing che sarebbe finito anche nei radar del Milan in caso di addio di Donnarumma.

Nelle idee di Marotta potrebbe tornare in auge anche Alphonse Areola, adesso in prestito al Real Madrid via PSG. L’assistito di Raiola, come Musso, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Da non scartare, anche se di difficile attuazione al momento, un’offensiva per Alex Meret, alle prese con un momento complicato al Napoli e scalzato da Ospina. L’Inter potrebbe sfruttare gli ottimi uffici con Pastorello, con il sodalizio di De Laurentiis che si priverebbe però del giovane portiere per una cifra non inferiore ai 40 milioni.

G.M.