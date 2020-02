Calciomercato Inter, nuovo assalto per il pupillo di Conte

Inter a caccia di un colpo sulla corsia mancina da regalare a Conte: spunta nuovamente l’ipotesi Marcos Alonso del Chelsea.

Un’idea invernale che non si è tramutata, ma la pista resta comunque viva anche per quest’estate. L’Inter punterà a regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte e un reparto su cui investire potrebbe essere quello del laterale mancino. Vero l’arrivo di Ashley Young, ma l’inglese avrà necessariamente bisogno di un ricambio.

Calciomercato Inter, un esterno mancino per Conte

Al momento le alternative a sinistra nella rosa dell’Inter sono tre: Ashley Young, Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah. Se l’inglese si sta affermando come titolare, dall’altro lato le due alternative poco convincono Antonio Conte. Biraghi ha offerto prestazioni altalenanti. Per questo non è detto che l’esterno mancino italiano, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro, possa essere riscattato dalla società meneghina. Mentre per Kwadwo Asamoah si cercherà una sistemazione, visto che le condizioni fisiche del ghanese lo hanno reso indisponibile per gran parte della stagione.

Per questo l’Inter è a caccia di rinforzi sulla corsia mancina. Vero che Candreva e Moses possono entrambi essere dirottati a sinistra, ma Conte vuole un mancino puro. E la pista più calda porta ancora una volta in Inghilterra. L’obiettivo numero uno è infatti quel Marcos Alonso tanto apprezzato dall’allenatore salentino.

Calciomercato Inter, obiettivo Marcos Alonso

Il laterale spagnolo non è certo una prima scelta nella rosa di Frank Lampard. Il tecnico gli ha spesso preferito Emerson o il connazionale Azpilicueta dirottato a sinistra, con il giovane James schierato a destra. Per questo motivo il classe 1990 potrebbe forzare la mano per una cessione. Alonso, che in Italia ha già vestito la maglia della Fiorentina, tornerebbe volentieri in Serie A, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte, con cui ha già lavorato a Londra.

Lo spagnolo ha un contratto con il Chelsea sino al 2023, ma poco potrebbe contare se dovesse capire che l’Inter gli offrirebbe un maggior minutaggio. L’eventuale alternativa a Marcos Alonso potrebbe essere proprio il compagno di squadra Emerson Palmieri, che ha però una valutazione maggiore del cartellino.

