Serie A, ESCLUSIVO Cucchi: “Juventus, Inter e Lazio, una corsa da anni novanta!”

La storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Riccardo Cucchi in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com

Per generazioni, la voce di Riccardo Cucchi ha significato il meglio del calcio italiano. Cantastorie moderno, la storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, l’ex radiocronista di Radio Rai 1 ha analizzato l’attuale momento del campionato nostrano in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com.

Serie A, Cucchi: “Juventus, Inter e Lazio, una corsa da anni novanta!”

“Mi fa davvero piacere rivedere competizione lì in alto – spiega Riccardo Cucchi ai nostri microfoni – Questo aumenta l’interesse per il nostro campionato e accresce il coinvolgimento dei tifosi. E’ un segnale positivo, quasi di ritorno ad epoche migliori, quella degli anni novanta soprattutto. La Juventus ha dominato negli anni precedenti, duellando soltanto con il Napoli, che è stato bravissimo nell’opporre resistenza finche ha potuto. Adesso, ci sono Inter e Lazio a volersi giocare le proprie carte e vedremo questa corsa a tre come finirà”.

“La Juventus resta comunque la squadra da battere, per qualità e ampiezza dell’organico – continua Cucchi – La sconfitta di Verona è un momento temporaneo, che passerà e che può starci nell’arco di una stagione, soprattutto per una squadra che ha cambiato filosofia come quella di Sarri. L’Inter, dalla sua, ha un grande allenatore ed ha aumentato il proprio potenziale sul mercato, acquistando giocatori davvero importanti. La Lazio, invece, è un’outsider e ha un solo vantaggio rispetto alle altre: non ha l’obbligo di vincere. E’ davvero bello che siano lì, certifica che il progetto Lazio sta funzionando ed ha consentito ad Inzaghi di lavorare con calma e precisione nel corso degli ultimi anni. Soprattutto, la Lazio si sta dimostrando capace di lottare con Inter e Juventus, nonostante abbia la metà del loro rispettivo fatturato”.

Serie A, Cucchi: “Verona sorpresa del campionato, ma mi aspetto conferme dall’Atalanta”

Infine, una parentesi sulle sorprese di questa stagione di Serie A: “La squadra più convincente di questo campionato è senza dubbio il Verona – confessa Cucchi – In pochi avremmo scommesso in un campionato simile degli scaligeri e invece Juric ha creato una squadra coraggiosa, che gioca su ritmi quasi da Premier League. Poi, da qui alla fine del campionato mi aspetto tante conferme. Una su tutte l’Atalanta: Gasperini farebbe un vero e proprio capolavoro nel riconfermarsi in Champions League per il secondo anno di fila”.

AM