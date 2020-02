Calciomercato Inter, il futuro Handanovic in bilico | Super sostituto

Samir Handanovic è l’arma in più di questa Inter, ma a breve avrà 36 anni per questo i nerazzurri iniziano a pensare al suo successore

È stata una domenica magica per l’Inter, che ha vinto in rimonta sul Milan per 4-2 e ora si gode il primo posto a pari punti con la Juventus. La gara è stata anche caratterizzata da una prestazione non eccezionale di Padelli, vice di Handanovic, che avrebbe potuto fare di più in occasione delle due reti subite. Non è facile rimpiazzare un big nel suo ruolo come lo sloveno, ma i nerazzurri devono iniziare a pensare anche al futuro visto che il portiere classe 1984 compirà 36 anni a luglio. Il suo contratto scade nel 2021 ma a prescindere da ciò, in questi mesi l’Inter potrebbe visionare diversi portieri importanti per non farsi trovare impreparata in futuro. Per non sentire la sua mancanza, servirebbe sicuramente un’altra saracinesca come Handanovic e potrebbe arrivare dal Manchester United.

Asse Inter-Manchester United caldo, per il post Handanovic ipotesi De Gea

La porta nerazzurra è ben difesa da ormai otto anni e il prossimo estremo difensore avrà un’eredità pesante. Per questo, la società potrebbe scegliere un giocatore esperto che ha sempre difeso i pali di una squadra importante. Un nome potrebbe essere quello di David De Gea, visto anche l’ottimo rapporto che c’è tra Inter e Manchester United.

L’intermediario potrebbe essere sempre Federico Pastorello, ma l’eventuale trattativa potrebbe rivelarsi comunque difficile vista la concorrenza del PSG. De Gea è un portiere importante che vanta più di 500 presenze tra Spagna e Inghilterra, sarebbe il profilo ideale per sostituire un altro fuoriclasse come Handanovic. Il prezzo si aggirerebbe sui 50-60 milioni di euro.

