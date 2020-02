Inter, un big rischia l’addio | Ecco l’erede: il piano per soffiarlo alla Juve

Senza rinnovo, Brozovic potrebbe lasciare l’Inter nel calciomercato estivo. Tonali sarebbe il sostituto del croato: Marotta prepara l’assalto per anticipare la Juventus

E’ l’Inter ad esultare nel derby della ‘Madonnina’ contro il Milan. Rimonta dallo 0-2 al 4-2 per gli uomini di Conte, innescata dal pregevole sinistro al volo di Marcelo Brozovic. Il croato è stato uno dei trascinatori della squadra nerazzurra, che grazie ai tre punti contro i cugini milanisti ha agganciato la Juventus in testa alla classifica.

Brozovic padrone del centrocampo nel secondo tempo, con l’ex Dinamo Zagabria tornato ad essere basilare nello scacchiere di Conte come dimostrato anche a gara in corso nella trasferta di Udine. La dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già iniziato i sondaggi con l’entourage del numero 77 per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, assalto a Tonali con l’addio di Brozovic

Una firma fondamentale per evitare l’assalto delle big di Premier, con Tottenham e Arsenal in prima fila per assicurarsi i servigi del giocatore. Senza l’accordo sul prolungamento potrebbe però aprirsi uno spiraglio per la cessione di Brozovic, la cui clausola rescissoria da 60 milioni di euro ingolosirebbe e non poco sul mercato le corteggiatrici. Con l’eventuale partenza del vice-campione del mondo l’Inter avrebbe l’urgenza di trovare un degno sostituto, che nel merito corrisponderebbe al nome di Sandro Tonali.

Profilo ideale per Conte e per la linea societaria, il gioiello del Brescia diventerebbe il fulcro del gioco nerazzurro in caso di addio di Brozovic. Grazie all’assegno incassato dalla cessione del croato, Marotta darebbe l’assalto al baby regista della Nazionale anticipando la concorrenza della Juventus, al momento in vantaggio nella corsa a Tonali. Occhio a possibili sorprese: Eriksen potrebbe non essere l’unica novità per l’Inter del futuro a centrocampo.

G.M.