Calciomercato, il top ‘chiama’ la Juventus | “Vorrei giocare con Ronaldo”

Calciomercato Juventus, un obiettivo bianconero ‘chiama’ Cristiano Ronaldo e auspica di giocare con lui: indizio per l’estate?

Momento piuttosto complicato per la Juventus, che è stata agganciata in vetta al campionato da parte dell’Inter dopo il ko di Verona e che ha faticato per strappare l’1-1 nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Il calendario da’, però, una mano alla squadra di Sarri: prossimi due impegni in Serie A decisamente abbordabili, con il match casalingo contro il Brescia e la trasferta in casa della Spal. Gare in cui vincere e convincere, prima del nuovo ciclo di ferro: andata degli ottavi di Champions a Lione, big match in campionato con l’Inter e ritorno della semifinale di Coppa Italia col Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Raiola sgancia la bomba su Pogba

Calciomercato Juventus, parla Rakitic: indizio per l’arrivo in bianconero?

Juventus che nonostante si stia entrando nella parte cruciale della stagione sta monitorando sempre con grande attenzione il mercato. L’obiettivo, ovviamente, è quello, stagione dopo stagione, di essere sempre più forti. A gennaio, il solo acquisto di Kulusevski, con numerose trattative in entrata non concretizzate ma che potrebbero tornare di attualità. Come per esempio quella per Ivan Rakitic, per il quale i bianconeri hanno proposto a più riprese al Barcellona Federico Bernardeschi, ma senza esito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta il colpo: ecco perché

Il croato è rimasto in blaugrana nonostante la situazione per lui in Catalogna non sia più rosea dal punto di vista delle faccende di campo. Le affermazioni del giocatore a ‘Bleacher Report’ confermano la sua preferenza per una nuova avventura e tra le altre proprio per la Juventus. “Certo che mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo – ha dichiarato – E’ uno dei giocatori migliori della storia. E’ un piacere vederlo e ciò che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Le voci di mercato? Fanno parte del calcio e devi essere pronto”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, erede Douglas Costa: colpo sudamericano

Calciomercato Juventus e Inter, intrigo Messi: nuovo annuncio