Calciomercato Juventus e Inter, intrigo Messi | Nuovo annuncio

Tutti pazzi per Lionel Messi. Il futuro prossimo della ‘Pulce’ non è più così scontato ed Inter e Juventus in Italia iniziano a sognare il colpaccio. Nuovo annuncio.

In un modo o nell’altro è sempre e comunque Lionel Messi a rubare la scena. L’argentino, punto fermo del Barcellona per oltre un decennio non sembra più così inossidabilmente legato al club blaugrana che ha contribuito a renderlo uno dei migliori calciatori di sempre. Gli ultimi attriti ed i risultati che non rispecchiano le aspettative hanno contribuito infatti ad alimentare voci piuttosto singolari sul suo destino. Solamente un mese fa appariva impossibile immaginare Leo Messi lontano dal Barcellona, mentre ora la suggestione inizia a serpeggiare. In Italia a sognarlo potrebbero essere eventualmente Inter e Juventus, anche se in caso di addio al club spagnolo non mancherebbero di certo le società interessate al sei volte Pallone d’oro. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Guardiola-Juventus, ESCLUSIVO Wheal: “Ecco quando può nascere l’intesa”

Calciomercato Inter e Juventus, sogno Messi: Braida ha le idee chiare

Il nome di Messi inizia dunque un po’ a sorpresa a girare in ottica calciomercato. In Italia potrebbero sognarlo Inter e Juventus, con i bianconeri che nel caso formerebbero una coppia super con Cristiano Ronaldo. Praticamente fantacalcio ad oggi anche se come sottolineato anche da Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, tutto è possibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare | Assalto dalla Premier

L’ex blaugrana ha parlato anche del caso Messi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “L’Inter su Messi? Lionel è un vero fenomeno, quando c’è lui di mezzo nulla è scontato, poi si sa nel calcio c’è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona, non lo vedo fuori da Barcellona, conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage credo che lì si trovi talmente bene che difficilmente si muoverà. La clausola? Non la conosco, però sono certo che quella clausola avrà dei vincoli. Ha un ingaggio incredibile, ma se dovesse lasciare i blaugrana ed accasarsi altrove chi lo riuscirà a prendere comunque farebbe un investimento che potrebbe essere ripagato con altri introiti”.

Braida ha quindi concluso su un eventuale approdo in Italia dell’argentino: “Se dovesse arrivare in Italia, poi, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. A Barcellona ad esempio vengono da tutte le parti del mondo a vederlo. Rappresenta il calcio, il Barca ha una grande immagine proprio grazie a Messi per quello che rappresenta Messi nel calcio”.

G.B.