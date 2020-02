Calciomercato Inter, colpo Modric | C’è lo scambio!

Nel prossimo calciomercato l’Inter potrebbe portare a Milano Luka Modric. Ma i nerazzuri potrebbero dover sacrificare un difensore

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea a zero per la difesa | ‘Beffa’ a Juventus e Inter!

Nonostante il calciomercato di gennaio si sia appena concluso, l’Inter pensa già ai rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa Real Madrid. Tra tutti i reparti, quello che probabilmente dovrà essere maggiormente ritoccato è il centrocampo: Eriksen è appena arrivato, Barella e Brozovic convincono. Il resto dei centrocampisti, invece, no. Vecino, Gagliardini, Sensi: tutti e tre sembrano al momento pedine sacrificabili, anche se per il prossimo acquisto Marotta e Ausilio potrebbero sacrificare un difensore.

LEGGI ANCHE >>> Guardiola-Juventus, ESCLUSIVO Wheal: “Ecco quando può nascere l’intesa”

Calciomercato Inter, le condizioni del Real Madrid

Il centrocampista che potrebbe presto vestire la maglia nerazzurra, come riportato dal portale ‘El Desmarque’, è Luka Modric. L’ex Pallone d’Oro, infatti, non sta vivendo la sua miglior stagione con i Blancos, e per questo una sua partenza in estate è tutt’altro che scongiurata. Inoltre, il Real Madrid ha investito in molti giovani che potrebbero presto prendere il suo posto. Su tutti Valverde, che già quest’anno si sta dimostrando un centrocampista molto affidabile, in grado di non far rimpiangere il croato. Al club di Florentino Perez, però, piace un difensore dell’Inter: si tratta di Milan Skriniar. Attestatosi come uno dei prospetti migliori in Europa, il Real vorrebbe assicurarsi lo slovacco per rimpiazzare Sergio Ramos, anche lui vicino all’addio. Lo scambio, però, difficilmente sarebbe alla pari. L’Inter potrebbe chiedere agli spagnoli un sostanzioso conguaglio economico, tra i 50 e 60 milioni di euro, vista l’età dei due giocatori (32 anni Modric valutato 20 milioni, 25 Skriniar valutato 80).

Nulla di definito per adesso, ma è probabile che il prossimo calciomercato estivo si infiammerà sull’asse Inter-Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare | Assalto dalla Premier