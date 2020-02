Calciomercato Juventus e Inter, sogno Messi: c’è un progetto

Sognare non costa nulla. Lo sanno bene Juventus ed Inter, recentemente accostate al nome di Lionel Messi. L’ultima suggestiva ipotesi per la ‘Pulce’ arriva dall’Argentina.

Nelle ultime settimane è scoppiato un vero e proprio caos mediatico intorno alla figura di Lionel Messi, tanto da far addirittura ipotizzare un addio della ‘Pulce’ la prossima estate. L’argentino, legatissimo al Barça, è stato dunque inevitabilmente accostato alle big europee, comprese Inter e Juventus che nel caso sognerebbero il 10 albiceleste. In tal senso però lo stesso Maurizio Sarri è stato categorico sull’argomento rispedendo tutto al mittente oggi in conferenza stampa: “È un tesserato del Barcellona, non mi pare appropriato rispondere. Se fossi il presidente o un dirigente dei catalani, direi ‘ma cosa c…o vuole questo Sarri’. Quindi, preferisco non rispondere“. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Inter, il Newell’s sogna Leo Messi: il progetto

Nonostante le doverose smentite sull’argomento è innegabile che qualora dovesse davvero presentarsi l’occasione sarebbero in moltissime le squadre pronte a fare follie per avere Lionel Messi. Tutti pazzi per la ‘Pulce’ quindi che fa sognare anche i tifosi del Newell’s Old Boys, squadra per cui tifa da sempre. Un accostamento altamente suggestivo alimentato da un progetto di 15 pagine con alcuni punti cruciali da soddisfare per avere una chance di convincere Messi a tornare in patria.

Il gruppo ‘Autoconvocados de la Lepra’, come sottolineato da ‘TyCSport’, ha quindi esposto tale progetto per cercare di arrivare al numero 10 del Barcellona. Un piano spiegato meglio alla testata argentina da Roberto Mensi, uno dei componenti del gruppo: “Non stiamo dicendo che Messi verrà o che c’è un dato di fatto. Questa è una sua decisione esclusiva. Si tratta di farsi trovare preparati se un giorno dovesse davvero arrivare. L’idea è quella di unire tutte le parti che trarrebbero beneficio se venisse, farle sedere al tavolo e lavorare per raggiungere le migliori condizioni: l’AFA, la Superliga, il comune, la provincia e il governo nazionale. Lavoriamo affinché ciascuna delle entità coinvolte veda il progetto e faccia parte dell’agenda”.

Nessuna trattativa per il momento ma bensì una sorta di metodo per essere preparati qualora Messi decidesse di tornare in patria per giocare con il Newell’s, compagine che mantiene un posto speciale nel suo cuore.

