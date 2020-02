Calciomercato Juventus, erede Douglas Costa | Colpo sudamericano

Sembra ormai arrivata al capolinea l’esperienza in bianconero di Douglas Costa: per l’erede, oltre a Boga, la Juventus guarda in Olanda

Le società italiane iniziano a guardarsi intorno per assicurarsi nuovi talenti per la prossima stagione. In casa Juventus sembrerebbe essere sempre più probabile l’addio di Douglas Costa, il poco spazio concessogli fino ad ora lo porterebbe vicino alla separazione dal club bianconero a giugno. Per sostituirlo, Fabio Paratici oltre a guardare in Serie A, avrebbe messo gli occhi sul talento brasiliano dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, erede Douglas Costa: occhi su David Neres

In casa Juventus, il rapporto con Douglas Costa sembrerebbe ormai destinato alla separazione. Il calciatore brasiliano non sta trovando molto spazio nell’undici di Maurizio Sarri, a causa dei tanti infortuni del brasiliano. 13 presenze in Serie A in questa stagione, di cui solo cinque da titolare, a giugno potrebbe arrivare l’addio. Così Fabio Paratici sarebbe alla ricerca dell’erede del brasiliano. Oltre ad aver messo gli occhi sull’esterno del Sassuolo Jeremie Boga, il CFO della Juventus starebbe pensando a David Neres dell’Ajax.

Il calciatore classe 1997, brasiliano come il numero undici bianconero, è un esterno che gioca prevalentemente a destra ma può coprire entrambe le fasce. Il prezzo di Neres si aggira intorno ai 45 milioni e su di lui ci sarebbe l’interesse di altri top club europei. I nomi per sostituire Douglas Costa dopo tre anni in bianconero sono molti, ma trovare un erede che non faccia rimpiangerlo non sarà semplice.

