Calciomercato, retroscena Cristiano Ronaldo | Affare saltato!

Cristiano Ronaldo è diventato in poco tempo una stella del calcio mondiale: retroscena sul suo trasferimento saltato per pochi milioni

Dallo Sporting Lisbona alla Juventus passando per il Manchester United e il Real Madrid: Cristiano Ronaldo ha conquistato a suon di gol e non solo. Tanti club prestigiosi hanno provato ad acquistarlo senza, però, riuscirsi. In Spagna la sua lotta a distanza con Messi del Barcellona è stata davvero avvincente. Pochi minuti fa, inoltre, sono arrivate dichiarazioni a sorpresa di un retroscena di mercato risalente a tanti anni fa da parte dell’uomo di fiducia dell’ex presidente del Malaga Sarafin Roldan, Carlos Rincon.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Malaga: c’era l’offerta

Ai microfoni di ElDesmarque lo stesso Rincon ha svelato che Cristiano Ronaldo all’epoca era già seguito dal suo attuale agente, il portoghese Jorge Mendes. L’offerta era di un milioni e cinquantamila euro, ma bisognava arrivare almeno a 3,5. Alla fine il Malaga non ha potuto andare oltre per l’operazione e così il trasferimento saltò clamorosamente. L’idea dell’acquisto risale a quando Cristiano militava nel settore giovanile del club portoghese, lo Sporting Lisbona.

L’uomo di fiducia dell’allora presidente del Malaga ha svelato che dopo pochi mesi fece il suo debutto in prima squadra dello Sporting Lisbona diventando in poco tempo la stella mondiale con il trasferimento al Manchester United.

All’età di 35 anni Cristiano Ronaldo è diventato davvero un punto di riferimento per le ultime generazioni in campo e anche fuori con il suo comportamento da vero campione.

