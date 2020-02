Calciomercato Juventus, Sarri trema | Offerta shock a CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico: il campione portoghese avrebbe ricevuto un’offerta super dal suo agente Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo non si ferma più. Il campione portoghese della Juventus sta trascinando a suon di gol la squadra di Sarri, ma finora non sembra bastare. La compagine bianconera ha subito un calo che ha dato l’allarme nelle ultime sfide stagionali tra campionato e Coppa Italia. All’età di 35 anni Cr7 si trova al top della forma psico-fisica e, anche in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan, ha trovato la rete su calcio di rigore proprio nei minuti finali. Il suo obiettivo resta quello di vincere la Champions League con la Juventus: in caso negativo, l’ex Real Madrid potrebbe pensare anche all’addio.

Calciomercato Juventus, offerta folle del PSG

Come svelato dall’edizione odierna di ‘diariogol.com’ lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto nelle ultime ore una super offerta da parte del PSG, che potrebbe perdere in estate un campione tra Neymar e Mbappé. Così il numero uno del club francese, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe riferito al noto agente, Jorge Mendes, che sarebbe disposto uno stipendio molto alto per il campione portoghese, il migliore che abbia mai percepito in carriera.

Da non sottovalutare anche la pista che porta al Manchester United, che da tempo sogna il ritorno di Cristiano Ronaldo. Sicuramente, infine, non andrà al Bayern Monaco visto che il presidente della società bavarese, Herbert Hainier, ha svelato che non fa parte del progetto tedesco.

A poco a poco il suo futuro si allontana da Torino con Cristiano Ronaldo pronto anche all’ultima avventura prestigiosa della sua carriera.

