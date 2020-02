Calciomercato Inter e Juventus, Pogba nel mirino | Richiesta choc!

Le parole di Mino Raiola fanno sognare la Juventus, ma occhio all’Inter. Fissato il prezzo per Pogba, ai ferri corti ormai con il Manchester United

“Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo“, le dichiarazioni di Mino Raiola al termine di Milan–Juventus fanno sognare il popolo bianconero. Da mesi ormai si parla di un addio tra il francese e il Manchester United e le parole del suo agente sono un’ulteriore conferma. Pogba è uno dei centrocampisti più forti del mondo e con le sue qualità può giocare in qualsiasi squadra.

Da quando si è trasferito ai Red Devils, ha perso quella competitività necessaria per un giocatore come lui, che avrebbe potuto vincere e lottare per tanti titoli nella sua carriera. Il passaggio a una big sembrerebbe ormai imminente e la prossima estate dovrebbe essere quella decisiva.

Paul Pogba in Italia, l’operazione è fattibile ma servono 100 milioni

Paul Pogba ha giocato solo otto gare in questa stagione per via di un lungo infortunio, per cui una sua partenza potrebbe avvenire a una cifra inferiore rispetto a quella dichiarata più volte. Il Manchester United spera che il francese rientri presto per chiudere al meglio la stagione, magari disputando anche un buon Europeo per far lievitare nuovamente il prezzo.

Al momento, secondo quanto riferito dal The Guardian, i Red Devils potrebbero cedere il campione del mondo 2018 per almeno 100 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta ma alla portata di un club come la Juventus, che in passato ha chiuso diverse trattative simili. Oltre ai bianconeri, però, ci potrebbe essere l’inserimento dell’Inter.

Dopo gli acquisti di Eriksen e Lukaku, i nerazzurri sembrerebbero essersi ormai lanciati nel mercato dei grandi. Pogba sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo, ma lo United avrebbe fatto una richiesta choc con l’inserimento di Esposito. Opzione neanche presa in considerazione dall’Inter, che vuole trattenere la giovane promessa del futuro.

