Calciomercato Inter, offerta clamorosa | Pronto a dire addio

L’Inter potrebbe perdere il proprio top player con una vera offerta da capogiro per lui che sarebbe così orientato a lasciare il club nerazzurro. La squadra allenata da Conte infatti potrebbe dire addio al forte calciatore che è seguito dal big club europeo, il quale si è fatto avanti già nelle ultime settimane e che sarebbe pronto ad un vero e proprio assalto nella sessione estiva del mercato. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, l’addio in estate

Il tutto nasce dalle ottime prestazioni del giocatore che ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club nell’ultimo periodo. In tanti si sarebbero presentati alla porta del club meneghino per presentare un’offerta, ma al momento tutte sono state rispedite al mittente. Ora il nuovo club interessato, secondo quanto riportato da TYC Sport, sarebbe pronto a soddisfare le richieste del club interista, mettendo così fine ad ogni tipo di voce che lo vede accostato ad altri club. Insomma, per lui la chance di fare un salto di qualità e per il club che lo accoglie la possibilità di avere in rosa un calciatore di livello.

Calciomercato Inter, l’offerta da capogiro

Il calciatore che potrebbe lasciare in estate è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è seguito dal Real Madrid che avrebbe palesato l’interesse per le prestazioni del forte argentino. Il giocatore infatti sta disputando una stagione importante, con numeri che lo consacrano come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. Da qui l’ipotesi di un trasferimento ai Blancos, i quali non si farebbero problemi a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Insomma, una trattativa ancora da “scrivere”, ma che sicuramente potrebbe riservare sorprese. Il Real Madrid in extremis farebbe fuori il Barcellona che per lunghe settimane ha corteggiato il forte attaccante nerazzurro. Un ribaltone inaspettato in una trattativa che permetterebbe al club meneghino di portare a casa una cospicua somma da poter poi reinvestire sul mercato.

