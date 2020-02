Calciomercato Inter, 30 milioni per il nuovo terzino | Duello con la Juventus

L’Inter pensa già a programmare la prossima stagione, soprattutto rinforzando le corsie esterne: assalto decisivo per giugno

Dopo tanti anni l’Inter è tornata a competere con la Juventus raggiungendola in vetta nell’ultima giornata di campionato. La società nerazzurra, però, non intende fermarsi proprio ora e già starebbe programmando la prossima stagione con prospetti di primissima fascia. Ora la testa è soprattutto al campo e agli obiettivi prefissati ad inizio stagione, ma il calciomercato non dorme mai.

Calciomercato Inter, spunta l’idea Grimaldo

Come svelato dal portale todofichajes.com, in cima alla lista della spesa del club nerazzurra ci sarebbe il terzino mancino Alejandro Grimaldo. Il talentuoso giocatore spagnolo è stato accostato con insistenza ai top club europei e il suo futuro potrebbe essere lontano dal Benfica. Gli osservatori nerazzurri si sono recati a visionarlo dal vivo durante la sfida tra Porto e Benfica. I responsi sono stati molti positivi: in estate potrebbe arrivare l’offerta decisiva – Grimaldo ha una clausola di 30 milioni – per continuare a regalare ad Antonio Conte laterali utili al suo tipico gioco. L’Inter continuerà a monitorare le sue prestazioni nelle prossime settimane per provare così l’assalto decisivo.

Finora il terzino spagnolo, in scadenza di contratto nel giugno 2023, ha collezionato ben 3mila minuti con un gol e ben sette assist vincenti ai propri compagni. L’ex Barcellona, classe 1995, sarebbe sul punto di salutare il Portogallo per il salto di qualità della sua carriera. Su di lui, ricordiamo, c’è anche la Juventus.

