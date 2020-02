Calciomercato Juventus, Matuidi addio | Ecco dove andrà

La Juventus sarebbe molto vicina a dire addio a Matuidi che andrebbe ad accasarsi al forte club inglese. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus sarebbe molto vicina a dire addio a Matuidi che andrebbe ad accasarsi al forte club inglese. Ecco di chi stiamo parlando. I bianconeri potrebbero dover rinunciare al forte centrocampista che è già stato vicino all’addio e quest’ultimo potrebbe concretizzarsi la prossima estate, quando avrà ormai 33 anni. Insomma, per lui si prospetta il trasferimento lontano da Torino e lontano anche dall’Italia.

Calciomercato Juventus, l’addio di Matuidi

Il centrocampista francese sarebbe ad un passo dall’addio con numerosi club che hanno bussato alla porta della società bianconera. Una però è l’ipotesi che maggiormente prende corpo nelle ultime ore, con il club che sarebbe pronto a farsi carico delle sue prestazioni per rinforzare la mediana e quindi assicurarsi un calciatore di assoluto livello in mezzo al campo. Operazione quindi che potrebbe quindi infiammarsi nelle prossime settimane, con Matuidi che andrà anche in scadenza di contratto e quindi è libero di accordarsi con chiunque per il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, ecco chi vuole il francese

Secondo quanto riportato dal Daily Stars, il Liverpool starebbe puntando fortemente su Matuidi. La società inglese sarebbe infatti pronta ad andare sul francese per puntellare la zona mediana del campo. Si tratterebbe di un arrivo importante, soprattutto perché si regalerebbe a Klopp un calciatore di assoluta sostanza per andar a gestire al meglio il pallone quando in proprio possesso.

Vedremo cosa ne penserà anche la Juventus che, ad ogni modo, perderà il calciatore a zero vista la scadenza del contratto che non vincola più il francese alla Vecchia Signora. Operazione quindi che favorisce maggiormente l’inserimento del Liverpool che ha quindi la strada spianata per poter puntare sul calciatore.

