Calciomercato Milan, dopo Piatek nuovo affare con l’Hertha Berlino

Milan a caccia di rinforzi, dopo Piatek possibile nuovo affare con l’Hertha Berlino: nel mirino c’è Dilrosun, che piace anche alla Roma.

Giovani profili futuribili, da valorizzare e in grado di far crescere il tasso tecnico della squadra. Queste le caratteristiche principali del giocatore-tipo che il Milan di Elliott cerca. Sì ai calciatori di esperienza, ma in primis puntare su giovani di livello. E Javairo Dilrosun è certamente un profilo valido che rientra nei parametri della società rossonera.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, idea a zero per la difesa | ‘Beffa’ a Juventus e Inter!

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, la suggestione per il centrocampo

Calciomercato Milan, pista Dilrosun

Dopo la cessione di Piatek all’Hertha Berlino, gli affari tra il Milan e il club tedesco potrebbero però non chiudersi qui. A fare il percorso inverso potrebbe essere il classe 1998 Dilrosun, esterno offensivo olandese, mancino, nel giro della nazionale oranje.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Esterno di tecnica e velocità, l’olandese è una delle note più positive di questa difficile stagione del club della capitale, che è in lotta per non retrocedere. Dilrosun, in grado di giocare anche a destra e come trequartista, è un profilo attentamente seguito dalla società milanista.

Calciomercato Milan, ostacolo Roma

La valutazione del giocatore olandese potrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro, cifra che potrebbe però calare in caso di retrocessione dell’Hertha. Il contratto del ragazzo con l’Hertha Berlino scade nel 2022, ma il Milan dovrà concorrere con un altro club italiano.

Il giovane esterno piace molto infatti anche alla Roma, che lo ha seguito anche a gennaio. Non è escluso dunque che durante l’estate possa scatenarsi una sfida sull’asse Roma-Milano.

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato Milan, da Dumfries a Calabria: il punto sui terzini

LEGGI ANCHE —-> Calciomercato, occasione dalla Premier: derby Inter-Milan