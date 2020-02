Calciomercato Juventus, sorpresa Guardiola | C’è il ritorno di fiamma

Il Manchester City viene estromesso dalle competizioni internazionali per i prossimi due anni, si fa vivo il sogno Guardiola-Juventus.

Il Manchester City viene estromesso dalle competizioni internazionali per i prossimi due anni, si fa vivo il sogno Guardiola-Juventus. L’allenatore infatti potrebbe lasciare l’Inghilterra visto che non ci sarà più la possibilità di giocare in Champions League, competizione che i Citizens puntano da tempo a vincere per regalare ai tifosi una grande gioia. Insomma, l’ultima novità e la decisione della Fifa gela tutti in Inghilterra ed apre anche a nuovi ed interessanti scenari riguardanti l’allenatore spagnolo. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, l’insidia per Guardiola

Con questi presupposti, l’addio di Guardiola al Manchester City sembra ormai ad un passo. Difficile infatti pensare che il tecnico resti in Premier League senza avere la possibilità di giocare in Champions League. Ipotesi remota e che quindi apre alle squadre che potrebbero accoglierlo nella prossima stagione. Non c’è infatti solo la Juventus, bensì ci sono più club che hanno chiesto informazioni per l’ex allenatore del Bayern Monaco. Non sarà facile quindi portarlo a Torino, anzi, c’è da battere una concorrenza ben precisa.

Calciomercato Juventus, ecco chi vuole Guardiola

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, Guardiola sarebbe seguito dalla Juventus e dal Barcellona, sua ex squadra che avrebbe messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione. Il club blaugrana infatti non vuole lasciarselo sfuggire soprattutto in seguito all’esonero di Valverde che ha scombussolato i piani al club spagnolo.

L’ipotesi quindi di poterlo rivedere col Barcellona è tutt’altro che remota e l’allenatore starebbe valutando ogni ipotesi che gli viene proposta. Sicuramente resta un tecnico a chi la corte non manca e quindi sembra davvero difficile sperare per il Manchester City in una sua permanenza sulla panchina dei Citizens. Si prospetta quindi un prossimo mercato estivo realmente infuocato per lui e per le squadre che lo stanno puntando.

