Calciomercato Juventus, ‘scippo’ alla Roma | Difensore nel mirino

La Juventus pensa al prossimo calciomercato e pensa ad un difensore su cui ha messo le mani la Roma: i prossimi passi dei giallorossi potrebbero scombinare le carte in tavola.

Siamo ancora lontani dal calciomercato estivo ma la Juventus pensa già al futuro e guarda in casa Roma. In casa Manchester United, in realtà. Perché i bianconeri starebbero pensando per la prossima stagione a Chris Smalling, difensore dei Red Devils in prestito secco alla squadra capitolina. Petrachi vorrebbe trovare al più presto un accordo con il club inglese, ma la strada sembra per il momento in salita.

Calciomercato Juventus, il colpo Smalling è un rebus

Chris Smalling, fino ad ora, è stata una delle migliori sorprese della Serie A. Partito benissimo insieme al compagno di reparto Gianluca Mancini, i due hanno fornito per mesi prestazioni molto positive, tanto da attirare gli occhi di diversi club. Mentre Mancini è però arrivato in giallorosso a titolo definitivo, la situazione Smalling è tutt’altro che definita. L’inglese, come detto, è arrivato in Italia in prestito secco. Sono mesi che la Petrachi cerca di trovare un accordo con il Manchester United, ma il prezzo alto (20 milioni circa) e la qualificazione alla prossima Champions League tutt’altro che assicurata hanno fatto titubare tutte le parti tirare in causa. Così, per il prossimo calciomercato, la Juventus starebbe pensando proprio al difensore attualmente in forza alla Roma. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions della Roma, che in un colpo solo si garantirebbe l’appeal per convincere il centrale e, soprattutto, i soldi per comprarlo. In caso contrario, però, Smalling potrebbe pensare di cambiare casacca.

In Italia l’inglese si trova molto bene e per questo la Juventus ci starebbe pensando. Inoltre, il difensore si è adattato molto bene al campionato di Serie A, fattore che potrebbe spingere ulteriormente la Juventus a fare un tentativo.

G.N.