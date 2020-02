Calciomercato Inter, addio in attacco: clamorosa suggestione per il Milan

Milan, clamorosa suggestione per l’attacco: Sanchez, scaricato da Conte, può restare a Milano ma in rossonero.

Il Milan pensa ad un nuovo colpo in attacco e la suggestione in questione avrebbe del clamoroso. Vero che la società rossonera punta a uomini giovani e di prospettiva, ma come testimonia l’acquisto di Ibrahimovic, il club rossonero potrebbe puntare su giocatori esperti in grado di fare da guida ai più giovani. E un nome in questione potrebbe essere quello di Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, Conte scarica Sanchez

Arrivato in estate in prestito dal Manchester United, l’attaccante cileno fino ad ora non ha particolarmente convinto. Tanti problemi fisici, un ritardo di condizione e la conseguente esplosione di Lautaro Martinez hanno fatto sì che il giocatore classe 1988 sia ormai una seconda scelta per l’attacco nerazzurro.

Ecco allora che l’Inter non sembra intenzionata a voler puntare nuovamente su di lui anche nella prossima stagione. Difficile che la società nerazzurra possa decidere di parlare nuovamente con il Manchester United per il passaggio in nerazzurro del cileno a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, Maldini fiuta l’occasione

Ecco allora che il Milan potrebbe fiutare la giusta occasione. Sanchez tornerebbe in estate al Manchester United ma si ritroverebbe sostanzialmente fuori da qualsiasi progetto dei ‘Red Devils’. Ecco allora che potrebbe approfittarne il Milan, che nel caso busserebbe alla porta degli inglesi per il cileno.

Maldini e la dirigenza milanista punterebbero sul prestito. Una proposta a cui il Manchester United potrebbe dire sì, anche se l’ostacolo più grande sarebbe rappresentato nell’elevato ingaggio dell’attaccante ex Udinese e Barcellona.

