Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Nel mirino l’ex Milan

In caso di addio di Lautaro Martinez a giugno l’Inter starebbe pensando anche al sostituto dell’argentino: ecco a sorpresa il nome dalla Premier

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’attaccante argentino dell’Inter potrebbe lasciare al termine di questa stagione la compagine nerazzurra per una nuova avvincente avventura della sua carriera. La sua costante esplosione ha attirato gli interessi delle big d’Europa, in particolar modo del Barcellona, che cercherà in tutti i modi di soffiarlo all’Inter.

Calciomercato Inter, Aubameyang il sostituto di Lautaro

Dall’altro canto la stessa dirigenza nerazzurra starebbe già al lavoro per trovare il perfetto sostituto in caso di addio del Toro. Come svelato dal tabloid britannico ‘The Sun’ l’Inter avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Arsenal, ex Milan, Pierre Aubameyang. In estate potrebbe arrivare la cessione del gabonese e così Antonio Conte avrebbe individuato nelle sue caratteristiche la valida alternativa a Lautaro Martinez.

In scadenza di contratto nel giugno 2021 Arteta potrebbe lasciarlo così partire con i “Gunners” pronti a discutere del suo futuro con i potenziali acquirenti. Finora l’ex Dortmund ha collezionato con l’Arsenal 2231 minuti con sedici gol complessivi ed un assist vincenti ai propri compagni. Il gabonese potrebbe così tornare a Milano, questa volta sponda nerazzurra dopo aver vestito quella rossonera nel settore giovanile.

L’Arsenal, infine, potrebbe proporgli un nuovo rinnovo contrattuale, ma l’interesse del club nerazzurro è stato già registrato nelle ultime settimane. In caso di cessione di Lautaro, ecco che spunta Aubameyang.

