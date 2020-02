Calciomercato Inter, sacrificio Brozovic | Con Tonali ecco l’erede di Lautaro

Tentazione Gabriel Jesus in caso di partenza di Lautaro Martinez nel calciomercato estivo. Brozovic nell’affare con il Manchester City

Pressing delle grandi di Spagna per Lautaro Martinez. Dopo il Barcellona, anche il Real Madrid farebbe sul serio per il numero dieci dell’Inter. Il club blaugrana resterebbe comunque in vantaggio sui rivali e avrebbe già sondato il terreno per l’attaccante argentino.

L’interesse di Barça e Real potrebbe complicare il rinnovo del ‘Toro’, attualmente in scadenza nel 2023. L’Inter non resta a guardare, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sta vagliando diverse piste in caso di partenza di Lautaro. Aubameyang dell’Arsenal è un’opzione che piace a Marotta e Conte, così come Mertens che rappresenterebbe l’alternativa low cost in caso di mancato rinnovo del belga con il Napoli.

Calciomercato Inter, il piano per Gabriel Jesus in attacco

Ma c’è un’altra tentazione che farebbe capolino nei pensieri degli uomini mercato nerazzurri. Gabriel Jesus è infatti un profilo che intriga e non poco l’Inter, con il brasiliano che vista la concorrenza di una stella di prima grandezza come Aguero potrebbe decidere di lasciare il Manchester City per trovare altrove un ruolo da primattore.

Il club campione d’Inghilterra valuterebbe almeno 70 milioni di euro l’ex Palmeiras, con Marotta che può pensare di inserire nella trattativa il cartellino di Marcelo Brozovic, giocatore gradito a Guardiola. Il croato ha una clausola rescissoria per l’estero di 60 milioni di euro e potrebbe cambiare maglia in caso di mancato rinnovo. Con Brozovic via, l’Inter oltre a Gabriel Jesus darebbe l’assalto anche ad un centrocampista di livello per rimpiazzare il numero 77. Sandro Tonali in questo senso è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio, pronti alla zampata per anticipare la Juventus per il gioiello del Brescia.

G. M.