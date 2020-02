Calciomercato Milan, occasione dal Napoli: non trova spazio con Gattuso

Poco spazio, tantissime bocciature ed un malumore crescente: Hirving Lozano con Gattuso proprio non decolla e potrebbe diventare un’occasione importante.

Il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Milan è senza ombra di dubbio Zlatan Ibrahimovic che grazie alla sua leadership tecnica e morale ha ridato smalto alla squadra allenata da Stefano Pioli. Ora infatti i rossoneri sono di nuovo in corsa per le zone europee e chissà che in estate il calciomercato non porti in dote qualche altro regalo proprio come fatto a gennaio. Maldini e soci si guardano sempre intorno a caccia delle migliori occasioni: dai giovani come Theo Hernandez all’usato sicuro come Ibra. In tal senso una chance intrigante potrebbe arrivare dal Napoli e porta il nome di Hirving Lozano. Già accostato al Milan lo scorso gennaio in un ipotetico scambio con Suso, il messicano continua a non trovare spazio. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, suggestione Lozano | A Napoli non gioca

Hirving Lozano, acquistato in estate dal Napoli a suon di milioni, sta attraversando una stagione piuttosto complicata. Non parte titolare in Serie A dallo scorso 7 dicembre e più in generale nel 2020 in campionato ha raccolto appena 50 minuti in sei gare. Una vera e propria miseria considerando gli oltre 40 milioni investiti dagli azzurri solo la scorsa estate. Se con Ancelotti il messicano sembrava quanto meno avere qualche chance, con Gattuso lo spazio si è ridotto al lumicino evidenziando chiaramente come non rientri nei piani tecnico-tattici dell’allenatore azzurro. Una situazione quindi di totale stallo che ha portato lo stesso Lozano ad uno sfogo sui social, seguito dal supporto dei suoi connazionali.

Sui social infatti i milioni di fan del messicano si sono scagliati prima contro Ancelotti ed ora contro Gattuso, lanciando anche l’hashtag #fueraGattuso, per il poco spazio concesso al loro pupillo. Proprio in questa spaccatura, qualora il quadro non dovesse cambiare fino a giugno, potrebbe inserirsi il Milan che potrebbe provare a rilanciare in Serie A il talento di Lozano, fin qui solamente intravisto a sprazzi.

G.B.