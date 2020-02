Calciomercato Milan, addio Donnarumma | L’ex Serie A come erede

Non si placano le voci che danno Gigio Donnarumma in partenza dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. Come suo possibile erede occhio a un ex Serie A

Continuano a impazzare le voci di calciomercato riguardanti il futuro di Donnarumma, o meglio del suo molto probabile addio al Milan nella prossima estate. Il motivo è prettamente legato al contratto, in scadenza fra poco più di un anno e difficilmente rinnovabile visto che l’ingaggio da 6 milioni di euro – strappato nella mini e discutibile Era targata Yonghong Li – è ritenuto eccessivo dal fondo Elliott. In allegato ci sono poi le ambizioni personali del classe ’99, che restando a Milano sarebbe costretto a rimandare perlomeno di un altro anno l’esordio in Champions League.

Calciomercato Milan, il prezzo di Donnarumma e l’ex Juve come possibile erede

“Non vogliamo parlare del rinnovo perché non voglio alzare un polverone”, ha detto il suo agente Mino Raiola nella zona mista del ‘Meazza’ a margine di Milan-Juventus di Coppa Italia di giovedì – Il ragazzo è tranquillo e sta bene adesso, pensa a raggiungere l’obiettivo Champions se sarà possibile, che è importante per lui e per il Milan. Senza dimenticare, che poi ci saranno anche gli Europei. Non so ancora quello che vuole fare il club. Non faccio le trattative in televisione, è ancora troppo presto”. Considerata la scadenza contrattuale fissata a giugno 2021, i rossoneri potrebbero non incassare più di 50 milioni di euro dalla vendita del suo cartellino. Per il quale lasciamo in corsa ancora la Juventus, nonostante il fresco rinnovo di Szczesny fino al 2024 e la chiusura di Paratici. Real Madrid, Manchester United e soprattutto Paris Saint-Germain le altre pretendenti. Come suo possibile erede si sono fatti già diversi nomi, alcuni credibili e altri molto meno. Alla prima categoria possiamo inserirne con già un passato illustre nella nostra Serie A, vale a dire il brasiliano con passaporto italiano Norberto Murara Neto.

Parliamo di un portiere di ottimo livello, affidabile e bravo anche coi piedi che in Italia abbiamo visto alla Fiorentina e alla stessa Juventus, nel ruolo di vice Buffon. L’estate scorsa il Barcellona, dove fa il ‘secondo’ di ter Stegen, lo ha strappato al Valencia per 26 milioni di euro che è una cifra a cui il club rossonero potrebbe avvicinarsi tra prestito oneroso e magari obbligo di acquisto. Operazione possibile, col classe ’89 che potrebbe essere allettato dall’idea di far ritorno nel nostro Paese per fare finalmente il titolare di un grande club come il Milan.

