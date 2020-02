Calciomercato Juventus, 35 milioni | Ecco il colpo per CR7

Dalla Spagna spunta un nome nuovo per la fascia sinistra della Juventus: ecco il possibile sostituto di Alex Sandro per il prossimo anno

In una stagione in cui la Juventus non sta esprimendo il suo miglior calcio, sono molti gli interpreti messi in discussione. Sulle fasce uno dei giocatori che non sta rendendo al meglio è Alex Sandro. Per la prossima stagione il sostituto potrebbe arrivare dal Benfica.

Calciomercato Juventus, per la fascia spunta Grimaldo

La Juventus targata Maurizio Sarri sta deludendo le attese. Oltre all’allenatore però, sono molti i giocatori messi in discussione. Uno di questi è Alex Sandro, che non sta vivendo uno dei suoi periodi di forma migliori. La sua conferma per il prossimo anno sembrerebbe essere a rischio ed a sostituirlo potrebbe essere Grimaldo del Benfica. Il giocatore portoghese, come Cristiano Ronaldo, avrebbe un valore attuale di circa 35 milioni di euro, che entrerebbero con la cessione del terzino brasiliano. Altro possibile colpo portoghese per Fabio Paratici.