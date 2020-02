Intervenuto a pochi minuti dalla sfida contro il Brescia, ha parlato Fabio Paratici, dirigente e uomo mercato della Juventus. Le sue parole sulla squadra e Sarri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato della situazione bianconera in ottica calciomercato: “Sarri? In questa società siamo tutti in discussione. E’ la decima annata e vinciamo consecutivamente da 8 stagioni, ed ogni anno siamo stati in bilico, nonostante i trofei”.