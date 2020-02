Calciomercato Inter, dalla Spagna | Arrivato ok allo scambio shock!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Lautaro Martinez e quello di un top player con annesso rumors spagnolo che ipotizza il super scambio

Lautaro Martinez è super protagonista dei rumors di calciomercato, in particolare di quelli provenienti dalla Spagna che ormai da tempo lo danno diretto al Barcellona. I blaugrana sembrano aver sciolto le riserve optando proprio per l’argentino come erede del bomber uruguaiano Luis Suarez. ‘Sponsor’ dell’attaccante di Bahia Bianca è senz’altro Leo Messi, col quale il numero 10 dell’Inter ha instaurato un bel rapporto in Nazionale.

Calciomercato Inter, Lautaro per Griezmann: arrivato il sì!

Il club blaugrana non sarebbe spaventato dalla clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valevole, oltre che solo per l’estero, dal 1° al 15 luglio, anche se negli ultimi giorni lo stesso ha avviato dei contatti con la società targata Suning per provare a trovare un accordo su cifre diverse, magari anche superiori a quelle della suddetta clausola con però un dilazionamento più favore del pagamento. A proposito di questi contatti, è saltata fuori un’ipotesi a dir poco clamorosa. In poche parole l’Inter avrebbe rilanciato, non sappiamo se a mo’ di provocazione, proponendo una sorta di scambio alla pari nientenemeno che con Antoine Griezmann.

Preso l’estate scorsa, fin qui il francese non ha reso secondo le aspettative. Scarso, per non dire scarsissimo il feeling tecnico e tattico con Messi e un modo di fare calcio che fa fatica ad esaltare le sue caratteristiche sulla stregua di quanto invece faceva quello dell’Atletico di Simeone. Per ‘Don Balon’, a un po’ ma non troppo a sorpresa, il Barça ha detto sì al super scambio. Vediamo se arriveranno conferme oppure no a questa che è una notizia davvero ‘bomba’.

