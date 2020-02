Calciomercato Inter, colpo a zero | Via in prestito per arrivare all’esterno

L’Inter pensa al futuro e proverà a chiudere il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Chong, stellina del Manchester United che potrebbe essere parcheggiato in un’altra squadra

Uno sguardo fisso al presente con la corsa scudetto tutta vivere contro Lazio e Juventus, ed un altro al futuro per l’Inter che pensa anche al prossimo calciomercato estivo. La compagine allenata da Antonio Conte potrebbe presto o tardi affondare anche il colpo per il primo acquisto della prossima campagna trasferimenti. Si tratta del giovane talento del Manchester United, Tahith Chong. L’esterno offensivo olandese classe 1999 è in scadenza di contratto con i ‘Red Devils’ ed in Premier League 2 ha già fatto registrare 5 gol e 4 assist in 5 partite giocate, esordendo anche in prima squadra alla corte di Solskjaer. Si tratta dunque di un talento purissimo e tutto da scoprire, che l’Inter proverà a portare in Italia per poi svezzare magari in un altro club. Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Chong in prestito per arrivare ad un nuovo esterno

L’Inter sembrerebbe dunque ad un passo dal chiudere l’accordo con il giovane Chong, dopo aver anche incontrato l’agente nei giorni scorsi. Una volta concluso il trasferimento andrà poi valutato il reale destino del talentuoso olandese che i nerazzurri potrebbero girare in prestito ad un altro club di Serie A per fargli accumulare l’esperienza necessaria prima di giocare ad alti livelli alla corte di Conte. In tal senso si era parlato di un possibile trasferimento a titolo temporaneo al Sassuolo, mentre nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni del Parma.

L’Inter dal canto suo potrebbe quindi girare nel caso il giovane Chong ai ducali in prestito per fargli fare le ossa e al contempo come vero e proprio acconto per provare ad arrivare a Matteo Darmian, polivalente terzino ex United che più volte in passato è stato accostato alla società nerazzurra. Il 30enne italiano, che arriverebbe anche lui a costo zero o quasi, sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte che potrebbe impiegarlo su entrambe le corsie.

