Calciomercato Inter e Juventus, brilla Milinkovic-Savic | Sfida internazionale

Le big d’Italia, Juventus e Inter, sono già al lavoro per colpi importanti in vista della prossima stagione. Ma attenzione alle sirene dall’estero

La prossima stagione si inizia a programmare fin da ora. Juventus e Inter sarebbero così già al lavoro per provare ad imbastire possibili trattative per i possibili acquisti del prossimo anno. Prosegue il duello a distanza tra bianconeri e nerazzurri, pronti a fiondarsi sugli stessi obiettivi di mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto a Milinkovic-Savic

Nel mirino dei due club italiani ci sarebbe il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, autore di un gol e di una prestazione davvero da applausi nella sfida contro l’Inter. Il serbo ha preso per mano la propria squadra diventando dominante a centrocampo come non succedeva da tempo. Dopo una prima parte di stagione non troppo esaltante, ora il giocatore biancoceleste è tornato sui propri livelli. E così ha attirato nuovamente gli interessi delle big d’Italia, come Juventus e Inter, pronte a sferrare l’assalto decisivo. Già in passato il presidente Lotito ha dovuto respingere i forti interessamenti delle big blindando il suo gioiello. Ora, però, le dinamiche potrebbero cambiare cedendo per una cifra davvero importante Milinkovic-Savic. La valutazione del giocatore si aggira oltre ai 100 milioni di euro.

Ma non solo in Serie A. Attenzione anche alle sirene dall’estero con Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Barcellona, sempre molto interessato al profilo del centrocampista serbo. Finora il giocatore della Lazio ha messo a segno 5 gol conditi da sette assist vincenti ai propri compagni: ora l’obiettivo è quello di continuare su questa strada cercando di riportare lo scudetto a Roma.

Milinkovic-Savic sarà uno dei desideri di mercato delle big d’Italia e d’Europa: Lotito è già avvisato.

