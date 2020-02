Calciomercato Inter, rinnovo e rilancio | Ausilio punta i suoi pupilli

Piero Ausilio sarebbe vicinissimo al rinnovo contrattuale fino al 2022: il direttore sportivo potrebbe regalare tre nuovi innesti a Conte

Piero Ausilio continuerà ad essere il direttore sportivo dell’Inter. L’edizione odierna de il “Corriere della Sera” ha confermato l’indiscrezione de “La Repubblica” con il dirigente nerazzurro pronto a sottoscrivere il rinnovo fino al 30 giugno 2022, quando scadrà il contratto anche di Antonio Conte. La firma del rinnovo potrebbe arrivare già nella giornata di oggi per poi programmare con cura la prossima stagione senza troppi problemi.

Calciomercato Inter, da Coutinho a Rodrigo: i possibili colpi di Ausilio

E, proprio per festeggiare il rinnovo contrattuale, lo stesso Piero Ausilio potrebbe tornare subito alla carica per gli obiettivi del futuro dell’Inter: tre innesti di valore per aumentare la qualità della rosa di Antonio Conte. In primis, per il reparto difensivo l’idea sarebbe quella di Thilo Kehrer, difensore tedesco classe 1996, che non ha trovato molto spazio al PSG anche a causa di un grave infortunio al piede che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. L’altro profilo interessante sarebbe il suo rimpianto più grande, ossia Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Barcellona. Il talentuoso giocatore brasiliano, che ha vestito già la maglia dell’Inter, fu venduto a pochi milioni proprio sotto la sua gestione.

Infine, in caso di addio di Lautaro Martinez in estate, Ausilio potrebbe pensare a rinforzare il reparto offensivo con Rodrigo, attaccante del Valencia. Nelle ultime sessioni di calciomercato il centravanti spagnolo è stato vicinissimo all’Atletico Madrid e al Barcellona con i suoi trasferimenti che sono sempre saltati all’ultimo secondo. Ora in estate il suo futuro potrebbe essere lontano da Valencia per il salto di qualità della sua carriera.

Profili davvero da top club per continuare ad incrementare la qualità della rosa a disposizione di Conte, voglioso di raggiungere i risultati in tempi brevi.

