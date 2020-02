Calciomercato Juventus, nuovo assalto per Icardi | I dettagli

La Juventus intende programmare con cura la prossima stagione: nuovo assalto a giugno al top player. Icardi verso il ritorno in Serie A

In tutti questi anni gloriosi il segreto della Juventus è stato proprio quella della programmazione in campo, ma soprattutto fuori dal terreno di gioco. Una società all’avanguardia che è stata capace di arrivare a giocatori di primissima fascia, offrendo loro qualcosa che altri non avrebbero potuto offrire.

Calciomercato Juventus, Icardi verso l’addio

Dopo i primi mesi entusiasmanti al Paris Saint-Germain è calato il gelo tra Icardi e lo stesso club francese. L’attaccante argentino ha fatto infuriare il PSG dopo la festa di compleanno celebrata dopo pochi giorni dalla sconfitta in Champions League. Il riscatto fissato dall’Inter si aggira intorno 70 milioni di euro, ma ora tutto sembra più lontano. I gol sono comunque arrivati (ben 19 in 28 partite), ma lo stesso allenatore dei parigini Tuchel lo ha escluso dalla sfida d’Europa contro il Borussia Dortmund. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, ma potrebbe avere una svolta importante per quanto riguarda il suo futuro.

La Juventus, sempre molto interessata al giocatore di proprietà dell’Inter, potrebbe pensare nuovamente a lui per rifondare il reparto offensivo visto il possibile addio di Gonzalo Higuain. Icardi intende trovare soltanto un po’ di pace per la sua carriera e Torino potrebbe essere il suo nido d’amore. Anche le ultime dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara fanno intendere che ci sarà un nuovo possibile cambiamento nella loro vita.

Icardi non rientrerebbe nei piani dell’Inter e così la sua cessione a titolo definitivo arriverebbe in estate. La Juventus intende fare sul serio per il forte centravanti argentino.

